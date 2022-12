Ronaldo, in Arabia Saudita spingono: «Lo vorremmo qui»

Il presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita ha parlato della possibilità dell’arrivo di Cristiano Ronaldo

Yasser Al-Misehal, presidente della Federcalcio dell’Arabia Saudita, ha parlato a Marca in merito al possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

PAROLE – «Sarò molto onesto: come Federazione, non possiamo interferire tra un club saudita e un giocatore. Ma sì, ci piacerebbe avere questo giocatore nel nostro campionato. Vogliamo sorprendere tutti e avere qui i giocatori più forti da qualsiasi parte del mondo. Come Federazione, saremmo più che felici. Quindi, sì, vorremmo portarlo. È una possibilità. Stiamo attirando stelle e penso che sia una possibilità, ma non ne sono sicuro. Voi, i media, avete le fonti. Seguirò le vostre notizie».