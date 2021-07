Ronaldo resta e rinnova con la Juve? Le ultime sul futuro del portoghese

Ronaldo Juve, deciso: resta per la Champions! E pensa al rinnovo… CR7 ha sciolto le riserve sul suo futuro

Cristiano Ronaldo dovrebbe restare alla Juventus. Il portoghese sarà il 25 luglio alla Continassa e ha già comunicato alla Juve che è impaziente di riprendere ad allenarsi.

Le vacanze hanno stracciato tutti i dubbi sul suo futuro, Mendes due settimane fa aveva rassicurato Agnelli. C’era stato un contatto col PSG ma i parigini sono ostaggio della situazione Mbappé e CR7 non intende aspettare e considera la Juve ancora la casa delle proprie ambizioni. Torna per vincere e puntare alla finale di Champions e forse anche per rinnovare, anche se per ora c’è cautela da parte della Juve. Nella testa Ronaldo potrebbe esserci un rinnovo fino al 2023, che però comporterebbe un ingaggio spalmato. Agnelli ora è in vacanza: il vertice con Mendes potrebbe chiarire la situazione. Lo rende noto La Gazzetta dello Sport.