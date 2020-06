Ronaldo Sarri, Juventus al bivio: ora serve una svolta. Il portoghese deve ritrovarsi col tecnico e i suoi metodi di lavoro

Un dualismo preventivabile? Ora è semplice parlarne, ma il problema in casa Juventus rischia di complicare le cose. Tra Sarri e Ronaldo, almeno per il momento, non sembra scorrere buon sangue.

In questi mesi – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – non c’è stato accordo su alcune scelte. Ora serve una svolta, poi ci si confronterà per capire come voltare pagina dopo la finale di Coppa Italia.