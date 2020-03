Ronaldo Vanin: «Sarri è maniacale, sempre alla ricerca della perfezione»

Ronaldo Vanin, allenato da Maurizio Sarri al Sorrento nel 2011/2012, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventus News 24

Ronaldo Vanin, ex giocatore del Sorrento e attualmente in forza all’Alpignano, ha parlato ai microfoni di Juventus News 24 di Sarri allenatore quando ha condiviso con lui l’esperienza in Campania.

LEGGI SU JUVENTUS NEWS 24 L’INTERVISTA INTEGRALE

DETTAGLI – «Sarri cura molto i dettagli. Ricordo che una volta, per una posizione sbagliata del corpo di 10cm durante l’allenamento, ha fermato tutto per far ripetere l’azione! Era molto rigido e, se sbagliavi anche solo un dettaglio della tua posizione, lui arrestava immediatamente tutto e ti correggeva. Per il mio ruolo, quello di terzino, mi ha sempre dato quattro linee di giocata che ormai facevo ad occhi chiusi. Se le prime tre erano coperte, ne avevo un’altra a disposizione. Questo veniva fatto in tutti i ruoli. Ho avuto tanti allenatori, molti erano bravi, ma con lui era diverso: scendevi in campo con tante idee da mettere in pratica».