Rossi dopo il ritorno in campo in MLS: «E’ l’inizio di un grande viaggio»

Giuseppe “Pepito” Rossi, ex stella della Fiorentina e del calcio italiano, scende in campo a quasi due anni di distanza dall’ultima volta.

L’attaccante ha celebrato così il suo ritorno al calcio giocato con un post che lo ritrae con la maglia della sua nuova squadra, il Real Salt Lake. La punta ha scritto sui propri canali social: «Che grande emozione essere tornato! E’ l’inizio di un grande viaggio».

Great feeling to be back!! The start of a great journey 💯⚽️💯 #PepitoIsBack #GR7 #nevergiveup #loveforthegame #RealSaltLake #mls pic.twitter.com/jg1NqDET7z

— GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) March 2, 2020