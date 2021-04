Rovesciata Verde: bicicletta perfetta in Lazio-Spezia – VIDEO

Gol fantastico di Daniele Verde contro la Lazio: rovesciata dal vertice alto dell’area per l’attaccante dello Spezia – VIDEO

Daniele Verde si esibisce in una rovesciata perfetta all’Olimpico contro la Lazio. L’attaccante esterno dello Spezia, cresciuto nelle giovanili della Roma, non ha risparmiato un gol ai suoi ex rivali cittadini.

Verde, dal vertice destro dell’area, raccoglie la palla e la stoppa di petto e poi si esibisce in una rovesciata di sinistro che si insacca all’angolino alto dove Reina non può arrivare.