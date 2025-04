Rugani, clamorosa decisione sul suo futuro: «Non ho idea di cosa farò. Vorrei coronare quel sogno»

Rugani, quale sarà futuro del difensore dell’Ajax? Previsto il ritorno in Italia? Ecco le sue dichiarazioni tra presente e quello che sarà

L’Ajax è sempre più vicino a conquistare l’Eredivisie, ma nonostante ciò il futuro di Daniele Rugani è ancora da valutare: considerando anche quelle che saranno le possibili offerte. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Mola TV.

PAROLE – «Se il mio futuro è ad Amsterdam? Non lo so, non ne ho idea, sono talmente elettrizzato da questo finale di stagione e dal coronare questo sogno che non ci ho mai davvero pensato».