Rugani scaccia via le polemiche: «Questo sono io, il resto chiacchiere»

Il post su Instagram di Rugani che celebra la vittoria della Juve contro la Spal e scaccia via le polemiche delle ultime settimane

Daniele Rugani scaccia via le polemiche delle ultime settimane con i fatti e le parole. La convincente prestazione al fianco di Leonardo Bonucci nella difesa titolare juventina contro la Spal è simbolo della ritrovata verve del difensore italiano, chiuso nelle ultime settimane dalle polemiche a mezzo stampa per lo scarso impiego in club e con la propria Nazionale. Le indiscrezioni della stampa hanno riportato ultimamente il confronto avvenuto con il ct Roberto Mancini, reo di avergli preferito anche Acerbi nell’amichevole contro gli Usa.

Precedentemente era stato il padre di Daniele Rugani a sfogarsi via Facebook per lo scarso minutaggio concesso al proprio figlio con il proprio club, facendo velatamente capire come a gennaio il suo futuro potesse essere oggetto di discussione. Ieri sera, dopo il 2-0 sulla Spal con Rugani in campo insieme a Bonucci al centro della difesa, il difensore italiano ha commentato così la vittoria attraverso un messaggio su Instagram: «La regola è semplice. Allenarsi a testa bassa, farsi trovare sempre pronti, vincere. E il giorno dopo iniziare da capo. Questo sono io, il resto solo chiacchiere».