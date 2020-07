Sabatini: «Il rigore-errore di Terracciano su Dzeko incide sul quinto posto»

Sabatini indica Il rigore-errore di Terracciano su Dzeko influente sul quinto posto valido per l’accesso Europa League senza play off

GRAVE ED INFLUENTE- Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del discusso rigore concesso alla Roma contro la Fiorentina: «Rigore Terracciano su Dzeko? Da Chiffi errore grave, oltretutto incide sulla corsa al quinto posto».