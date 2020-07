Fiorentina, Iachini: «Rigore per la Roma? L’arbitro ha toccato il pallone»

Giuseppe Iachini ha espresso le proprie considerazioni sul secondo rigore assegnato alla Roma: le parole del tecnico della Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato in maniera polemica il secondo rigore fischiato alla Roma.

«Non vado a discutere in sé e per sé il rigore. Ma c’è stato un tocco dell’arbitro, l’ha deviata in favore del giocatore che ha calciato e doveva scodellarla già lì. Per me l’azione doveva essere fermata prima. Poi spetta a voi il rigore, la palla era già andata fuori e poteva non esserci. Ma l’episodio fuori area, con la palla preparata involontariamente dall’arbitro. Ho chiesto di rivedere l’episodio con il VAR, avevo visto questo episodio da lontano. Volevo rimarcare questo oltre il rigore».