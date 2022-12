Sabatini: «Il Napoli gioca un calcio erotico. Per lo Scudetto attenzione a queste squadre»

Walter Sabatini, direttore sportivo attualmente svincolato, ha parlato al Corriere dello Sport del ritorno in campo in Serie A

«La ripresa dopo i Mondiali è un’incognita per tutti, uno stop scomodo. Scudetto? Per Napoli ho una simpatia particolare per l’amicizia che mi lega a Spalletti. Gioca un calcio erotico, solo per il piacere di farlo. Il giocatore che più ammiro è Kvaratskhelia. Poi attenzione alla Juventus che potrebbe rientrare. Ha ritrovato coesione e recuperato giocatori importanti. Fino a due mesi fa avrei inserito anche la Lazio in lotta per lo Scudetto oltre a Milan e Inter. Roma? Non mi piace, è una squadra noiosa».