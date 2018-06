Sampdoria, che colpo: arriva Walter Sabatini, oggi la firma sul contratto come nuovo responsabile dell’area tecnica blucerchiata. Decisivo Osti

Grande colpo a livello societario per la Sampdoria, il prossimo responsabile dell’area tecnica blucerchiata sarà l’ex dirigente di Roma e Inter, Walter Sabatini. La redazione di Sky Sport ha annunciato questa mattina lo scoop che riguarda la società ligure. Lo scorso 28 marzo era ufficiale la separazione tra Sabatini in qualità di coordinatore dell’area tecnica di Suning Sports, oggi il dirigente sportivo italiano è pronto a ripartire da una nuova e stimolante avventura. «Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria». È con queste parole che il presidente Massimo Ferrero comunica ufficialmente l’ingresso in società del dirigente umbro al sito web ufficiale.

Pochi mesi di astinenza dal mondo del calcio e Walter Sabatini è pronto a ritornare. Quest’oggi, come riporta Sky Sport, l’ex Roma e Inter firmerà il contratto come nuovo responsabile dell’area tecnica della Sampdoria. Da domani il dirigente lavorerà con Romei e Osti nello staff dirigenziale blucerchiato per costruire una grande squadra. E’ stato decisivo il pressing di Carlo Osti, che lo conosce da tempo, affinché lo raggiungesse a Genova in seguito all’addio di Pecini e di Pradè, ora all’Udinese. Un arrivo che fa felice anche Giampaolo, visto che si tratta di un vero e proprio grande colpo per la Sampdoria.