Milan impegnato al ‘San Paolo’ contro il Napoli: Saelemaekers presenta la sfida contro la squadra di Gattuso

Alexis Saelemaekers punta il Napoli e punta a conservare il primato in classifica del Milan. Il centrocampista offensivo belga ha parlato a Milan TV della sfida contro la squadra dell’ex Gattuso e dell’assenza di Pioli in panchina.

«Credo che la squadra ha lavorato molto durante questa settimana perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene, siamo pronti».

Lavoro Pioli – «Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo la fiducia del mister e della squadra, per me è fondamentale per continuare come sto facendo. Sono contento per la fiducia che mi dà il club e spero di continuare a migliorare ogni giorno per dimostrare che sono un buon giocatore per questa squadra».

