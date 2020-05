Saelemaekers Milan: Rangnick punta su di lui, sarà riscattato

Saelemaekers, talento arrivato al Milan a gennaio, è destinato a rimanere in rossonero anche con Rangnick

Il Milan punta ancora sul talento Saelemaekers, esterno arrivato a gennaio, pronto a restare in rossonero. A raccontare di più sulla questione è stato Guillaume Raedts, firma del noto media belga “Sudinfo Sports”. Ecco le sue parole a Milannews24.com.

«Le persone vicine al giocatore dicono che il Milan pagherà 3,5 milioni perché era un prestito con una commissione. Il club rossonero ha pagato in totale 5 milioni se contiamo lo stipendio e le commissioni degli agenti. In ultimo luogo, ma non di inferiore importanza, la società crede molto in lui».