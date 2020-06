Saha: «CR7 è un mostro, può migliorare ancora…» – VIDEO

Louis Saha, ex attaccante del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Le parole

L’ex calciatore del Manchester United, Louis Saha, ha parlato di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra nei Red Devils.

«È ossessionato dalla motivazione di voler migliorare sempre, in perfetta sintonia con i metodi di lavoro di Ferguson allo United. Siamo al punto che lavora talmente tanto in allenamento che poi scendere in campo per lui è un gioco da ragazzi. È da qui che capisci che non è umano. Altri, con il suo talento, potrebbero pensare di essere già i migliori e che non ci sia bisogno di impegnarsi più di tanto. Ma questo non fa parte della sua mentalità, nemmeno ora che ha 35 anni. Continua a lavorare duramente e non escludo che possa diventare ancora più forte».