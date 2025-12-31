Salah Roma, i giallorossi sognano il grande ritorno: il ‘gelo’ con il Liverpool facilita l’affare. Ma c’è un grande ostacolo da superare

Salah Roma, i giallorossi guardano con attenzione all’egiziano per rinforzare l’attacco. Resta da superare l’ostacolo ingaggio

La suggestione prende forma e accende la fantasia dei tifosi: Salah non è più soltanto un ricordo del passato, ma un’ipotesi che torna a circolare con insistenza. Il gelo sempre più evidente tra Mohamed Salah e il Liverpool apre scenari inattesi, e a Trigoria qualcuno inizia davvero a sognare un ritorno che avrebbe del clamoroso.

I rapporti tra l’egiziano e i Reds non sono più quelli di un tempo. Le tensioni interne, alcune esclusioni eccellenti e una gestione tecnica che non lo ha sempre visto protagonista assoluto hanno incrinato un legame che sembrava indissolubile. Salah resta un simbolo del Liverpool recente, ma il suo futuro ad Anfield non è più così scontato. Ed è proprio in questa crepa, come riportato da La Repubblica, che si inserisce l’idea Salah Roma.

Per i giallorossi si tratterebbe di un’operazione complicata, quasi al limite dell’impossibile, ma non del tutto irrealizzabile. La Roma conosce bene Salah, lo ha visto crescere e consacrarsi prima dell’esplosione definitiva in Premier League. Il legame emotivo con la città, con l’ambiente e con una parte della tifoseria non si è mai spezzato del tutto, e questo potrebbe avere un peso.

Dal punto di vista tecnico, Salah rappresenterebbe molto più di un semplice colpo di mercato. Sarebbe un messaggio forte, una dichiarazione di ambizioni rinnovate, un segnale alla Serie A e all’Europa. L’egiziano garantirebbe qualità, esperienza internazionale e gol, elementi che spesso sono mancati nei momenti decisivi delle ultime stagioni.

Restano però ostacoli evidenti. L’ingaggio elevato, la concorrenza di altri club e la necessità di incastrare l’operazione nei parametri finanziari rendono la pista complessa. La Roma, tuttavia, osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronta a muoversi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. L’idea sarebbe quella di sfruttare la volontà del giocatore di rimettersi al centro del progetto.

Per ora Salah resta una suggestione, alimentata dal freddo che circonda l’egiziano a Liverpool e dal desiderio dei tifosi giallorossi di rivedere un talento che, in maglia romanista, aveva lasciato intravedere solo una parte del suo enorme potenziale. Ma nel calcio, si sa, le grandi storie spesso nascono proprio quando sembrano impossibili.