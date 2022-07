Salernitana, Bonazzoli a un passo: trattativa con la Sampdoria ai dettagli

Calciomercato Salernitana: i granata sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa con la Sampdoria per Bonazzoli

Federico Bonazzoli è vicinissimo al ritorno alla Salernitana. Le società hanno raggiunto un accordo sul trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’97: nelle casse della Sampdoria andranno 4,5 milioni di euro.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Bonazzoli è atteso a Salerno all’inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche.

