Salernitana Bonazzoli, c’è l’accordo con la Sampdoria: i dettagli

Calciomercato Salernitana: i granata avrebbero trovato l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento di Federico Bonazzoli

La prima mossa di mercato della Sampdoria potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Il club doriano e la Salernitana avrebbero trovato l’accordo per di Federico Bonazzoli.

A quanto riporta Tuttosport il trasferimento sarebbe a titolo temporaneo, un prestito oneroso con diritto di riscatto. La palla ora è in mano a Bonazzoli che non sarebbe ancora pienamente convinto della destinazione e si sarebbe preso ancora del tempo per valutare.