Salernitana Cagliari, ultima chiamata per la salvezza

Salernitana Cagliari, l’ultima chiamata per la salvezza passa dall’Arechi: un successo sarebbe importante per entrambe le squadre

Salernitana Cagliari alle ore 18 è l’ultima chiamata per la salvezza? Per i sardi probabilmente sì, visto che poi dovranno affrontare Inter e Venezia. Una sconfitta all’Arechi potrebbe costare caro alla squadra di Agostini.

La bilancia in questo momento pende tutto dalla parte dei campani che si trovano ad affrontare in casa un match point da non sbagliare. Il momento d’oro della squadra di Nicola fa paura ai rossoblù, che però possono contare sulla carica dei tifosi giunti dalla Sardegna e dalle bandiere che hanno preso per mano la squadra dall’esonero di Mazzarri. Dentro o fuori, l’Arechi sarà una bolgia e il successo sarebbe importante per entrambe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.