Inter Lautaro, niente cessione: l’argentino ha voglia di nerazzurro

Inter Lautaro, l’argentino ha voglia di nerazzurro e non chiederà la cessione alla società: gol e coppe l’obiettivo dell’attaccante

Lautaro vuole soltanto l’Inter. La sua vita a Milano è perfetta e l’argentino non chiederà di essere ceduto come fatto da Lukaku.

In una stagione da record per il Toro, vorrebbe chiudere con scudetto e Coppa Italia per completare l’opera ed essere protagonista di un’annata importante. 23 gol in 46 partite sono un buon bottino e ogni stagione Lautaro riesce a migliorarsi. Nonostante le avance da Premier League e Liga, lui vuole soltanto il nerazzurro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.