Tuchel blocca Lukaku: «Non parte, è importante per la squadra»

L’allenatore del Chelsea mette un freno alle voci di mercato su Lukaku: «Sarà un elemento importante della squadra la prossima stagione»

Tuchel mette la parola fine alle voci di mercato che vogliono Lukaku fuori dal Chelsea. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

«Voglio che si senta una parte importante della squadra adesso. Attualmente è fondamentale per la prossima stagione. Non ci sono giocatori che se ne andranno semplicemente perchè non è possibile. Dobbiamo supportarlo e fidarci di quello che stiamo facendo».