Le parole del ds della Salernitana De Sanctis: «Ederson ha deciso di restare alla Salernitana. Bonazzoli, sto pensando di riportarlo»

Morgan De Sanctis si è presentato ai media come nuovo ds della Salernitana dopo l’addio repentino di Sabatini. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

«Non si sono realizzate le condizioni soddisfacenti per il calciatore nei confronti dell’Atalanta. L’operazione è momentaneamente bloccata. Ederson ha deciso di restare alla Salernitana, questa cosa mi fa enormemente piacere. Ma potremmo muoverci lo stesso su Lovato»

«Puntiamo tutti a rafforzare la rosa, fino a ieri ho potuto fare dei sondaggi a titolo personale perché solo da ieri sono il ds della Salernitana. C’è bisogno di tempo, c’è bisogno che si capisca effettivamente ciò che la Salernitana vuole fare. Sono consapevole che non ci sia molto tempo, la stagione inizierà ad inizio agosto».

«Con la proprietà e l’allenatore abbiamo l’idea di chiudere il più presto possibile le operazioni, ma non vogliamo farci prendere dalla fretta che porterebbe dei giocatori non così performanti e migliorativi rispetto allo scorso anno. Non andremo tanto oltre ma ci prenderemo il tempo necessario per far capire cosa è la Salernitana e che progetto vuole realizzare».

«Botheim (norvegese del Krasnodar, ndr) è un obiettivo molto vicino. C’è stato un inserimento di alcune società estere più prestigiose ma contiamo di chiudere la questione a stretto giro. È tesserato con una società russa, attendiamo di risolvere alcuni aspetti legali. Brereton Diaz è un giocatore che ci piace, fa parte però di un mercato che è difficilmente attaccabile. Bonazzoli?Ci sto pensando fortemente a riportarlo ma in questo momento credo che ci sia più voglia da parte della Salernitana che del calciatore e del suo staff».