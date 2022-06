UFFICIALE: Sabatini lascia la Salernitana. Il comunicato del club

Nel giro di poche ore si consuma il divorzio tra la Salernitana e il direttore sportivo Walter Sabatini. Le ultime notizie

Dopo i rumors arriva l’ufficialità: Walter Sabatini lascia la Salernitana. La notizia è confermata dai canali ufficiali del club.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 2, 2022

Il comunicato arriva in una giornata di grandi smottamenti nel club campano, con Iervolino e Sabatini in disaccordo per la questione delle commissioni ai procuratori. Da capire adesso anche il futuro di Davide Nicola, anche lui in queste ore dato in uscita dal club.