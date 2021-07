Salernitana, Castori: «Ci servono giocatori di qualità. Condizione? Servono allenamenti»

Fabrizio Castori, dal ritiro della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni

Dal ritiro della Salernitana, il tecnico Fabrizio Castori ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa:

MERCATO – «Il direttore è stato chiaro. A fine campionato molti sono andati via e non possiamo riprenderli. Su alcuni di loro contavamo, bisogna mettere giocatori funzionali che alzino anche la qualità. Io non ho mai detto che non serve la qualità ma dovete spiegarmi voi (i giornalisti, ndr) cosa intendete per qualità. Dire che servono giocatori funzionali non vuol dire non prendere giocatori di qualità. Dobbiamo prendere giocatori di qualità che possano entrare nel mio modo di giocare a ritmi alti. Non si sottolinea mai che in questa rosa c’è qualità. Anche l’Atalanta corre tanto eppure ha tanta qualità. Esperienza? Che significa? Chi lo dice che non sono giocatori validi? L’esperienza si matura giocando, chi non gioca non migliora mai. Chi lo dice che giocando in Serie A non dimostrano di essere di categoria? Abbiamo preso Obi, Stranberg, che è stato un colpo della società, è un giocatore di spessore internazionale. Non voglio dire che hanno un livello esageratamente importante, ma giusto per la categoria».

CONDIZIONE DEI NUOVI – «Uno che è arrivato ieri, faccio fatica a dire che condizione ha. Non c’è una condizione ottimale nemmeno dei nostri giocatori già presenti in rosa. Servono allenamenti per poter acquisire condizione».