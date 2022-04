Fiorentina, a Salerno per la prova di maturità: Italiano vuole l’Europa

Alle 12:30 la Fiorentina sfiderà la Salernitana: una vera e propria prova di maturità per la viola che vuole l’Europa

La Fiorentina oggi sarà di scena a Salerno davanti ad un Arechi gremito che spingerà la Salernitana per tutti e 90′ i minuti. Sarà una bolgia da cui i viola dovranno uscire con una prova importante.

La classica prova di maturità, quelle partite in cui si misura la crescita di una squadra con ambizioni per l’Europa. Questo è l’obiettivo di Italiano e della società, ritornare a calcare i campi esteri a distanza di anni. La sfida non sarà semplice, gli obiettivi sono differenti e gli stimoli ci sono da ambo le parti.