Conferenza stampa Nicola: «Costruiamo la nostra rincorsa, non esistono ultime spiagge» – VIDEO

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina.

RINCORSA SALVEZZA – «Non usiamo il concetto di giocarci la vita, fuggo dai luoghi comuni che non permettono di crescere, non esiste l’ultima spiaggia o sei finali. Stiamo costruendo una rincorsa, giochiamo ogni gara con la volontà di fare e con l’animo di osare, sennò non avremmo il tempo di costruire quel che ci interessa».

FIORENTINA – «Incontriamo una squadra importantissima sia per identità di gioco, sia per il campionato che sta facendo. I viola stanno incalzando squadre come Roma, Lazio e Atalanta, che non è fuori dalla corsa all’Europa. Certamente stanno facendo un campionato straordinario. La Fiorentina è aggressiva, partecipa con molti uomini alla manovra offensiva, ha uno sviluppo di catena consolidato con rotazioni e gioco posizionale, dunque riesce a dominare a tratti la partita. Ne siamo consapevoli, ma conta anche quel che vogliamo fare noi. Per la verità ha pochi punti deboli ma dobbiamo essere bravi a insistere sulle nostre risorse per dire la nostra».

TIFOSI – «Non è una responsabilità ma una goduria. Non ho mai sentito la nostra gente non avere entusiasmo, per tutti la salvezza è sempre stata vista come un obiettivo lontanissimo che oggi c’è. Tutti vogliamo dare il meglio, è un privilegio poter avere la nostra gente allo stadio, con i giocatori facciamo questo lavoro perché ci sono i tifosi».