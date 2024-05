Salernitana Iervolino, sguardo al futuro: caccia a ds e allenatore

Iervolino raddoppia per la sua Salernitana: a caccia di un ds e di un allenatore per la rifondazione del club in B

Iervolino raddoppia per la sua Salernitana: a caccia di un ds e di un allenatore per la rifondazione del club in B.

L’imprenditore di Palma Campania sta valutando diversi profili di direttori sportivi. Angelozzi è il primo della lista, ma ci sono anche Sogliano, Faggiano e Meluso. Per la panchina piacciono Grosso, Zanetti e Dionisi. Per ora nulla è stato definito. Una cosa è evidente: la Salernitana va rifondata, serve un direttore sportivo esperto e di campo e con lui un tecnico in grado di sostenere le pressioni di una piazza esigente. Lo scrive il Corriere dello Sport.