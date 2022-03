Salernitana, Iervolino: «Pronti per l’Inter. Lega? C’è bisogno di rivoluzione» – VIDEO

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto in collegamento con il premio Amici dei Bambini: le dichiarazioni

In collegamento con la presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, nella quale l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., che assegnerà i premi 2021, ha parlato il presidente della Salernitana Danilo Iervolino.

INTER – «La Salernitana è in forma a prescindere dal presidente. I ragazzi sono motivati come mi ha detto Sabatini. Speriamo di fare una bella partita».

LEGA – «Non è il posto migliore per trovare coesione, ma bisogna rifondare e rivoluzionare il mondo dell’industria del calcio. Bisogna trovare un filo conduttore che porta a tutti un rapporto fruttuoso nel far tornare il calcio dove merita. La Lega, anche con l’indicazione del nuovo presidente, può ritrovare quell’energia per far riprendere il calcio italiano e riportarlo dove merita».