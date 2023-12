Salernitana, Inzaghi: «Non si possono concedere due gol così»

Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, dopo la sconfitta subita dai campani contro il Bologna

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Salernitana contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «L’approccio non è stato dei migliori. Due goal così come li abbiamo presi non si possono prendere. Non si possono regalare due goal simili. Non ci piangiamo addosso, il Bologna ha dimostrato di essere più squadra».

CAMBIO MODULO DOPO MEZZORA – «Potevo fare dieci cambi. Lovato ha fatto un errore, come hanno fatto altri. Non volevo togliere lui, ma dal punto di vista psicologico era più fragile dopo lo sbaglio. Su di lui, però, ci puntiamo. Ripeto, potevamo pareggiarla. Con il lavoro possiamo recuperare. Mi dispiace per i tifosi, per il presidente, sono sicuro che possiamo farcela».

SIMY – «Si è allenato bene, tutti devono avere la sua voglia, ci darà una grande mano. Ancora ci sono tante partite, siamo nel girone d’andata, possiamo ancora rimontare».