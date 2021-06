Salernitana, la Regione: «Finanzieremo gli interventi di adeguamento dell’Arechi»

La Regione Campania ha deciso di finanziare gli interventi di adeguamento dello stadio Arechi per la prossima Serie A

Non solo la questione proprietaria per la Salernitana, ma anche il problema relativo agli adeguamenti dello stadio Arechi per poter partecipare al prossimo campionato di Serie A. A venire in soccorso dei granata è la Regione Campania che, attraverso un comunicato stampa, ha fatto sapere di voler finanziare i lavori per l’impianto.

«Per consentire la partecipazione al campionato di serie A della Salernitana neopromossa, la Regione Campania ha deciso di finanziare gli interventi di adeguamento funzionale e normativo dello stadio Arechi. Gli interventi previsti riguarderanno l’illuminazione, le panchine, le recinzioni, i servizi igienici e i tornelli e tutto quanto previsto nel quadro delle direttive indicate dalla Lega Calcio, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dai broadcast televisivi».