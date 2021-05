Salernitana, Lotito vuole tenere la società: ecco la soluzione

Salernitana, Lotito studia il modo per tenere la società: ecco quale potrebbe essere la soluzione per il presidente

Dopo la discussione in Figc sulla proprietà della Salernitana, Lotito studia le soluzioni. Il presidente vorrebbe tenere in parte la società campana ma la “pena” potrebbe essere quella della mancata iscrizione del club alla Serie A, come hanno ribadito Gravina & co.

Come rivela il Corriere dello Sport, vendere il club però non è semplice: in un mese è difficile trovare qualcuno pronto ad investire 80 milioni. Lo scenario probabile è il seguente: Mezzaroma terrebbe il 49% delle quote e il 51% verrebbe ceduto ad un fondo con un nuovo CDA. Questo basterà alla Figc? In caso la Federazione dovesse escludere la società dalla Serie A, il club ricorrerebbe al Collegio di Garanzia del Coni.