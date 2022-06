Salernitana, il Torino insiste per Mazzocchi: le ultime

Il Torino continua a seguire la pista Mazzocchi della Salernitana: al momento nessuna offerta soltanto interessamenti

Secondo il Corriere dello Sport, i campani non vogliono farsi trovare impreparati e De Sanctis sta valutando le possibile alternative in caso dovesse pervenire un’offerta da parte del Torino per l’esterno.