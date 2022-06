UFFICIALE Salernitana, Di Tacchio ceduto alla Ternana: il comunicato

La Salernitana ha comunicato la cessione ufficiale del centrocampista Di Tacchio alla Ternana

La Salernitana dice addio al capitano delle ultime stagioni granata, tra cui quella della promozione in Serie A. Con un comunicato ufficiale, il club campano ha annunciato la cessione di Di Tacchio alla Ternana.

IL COMUNICATO – «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ‘90 Francesco Di Tacchio.

La Società ringrazia Di Tacchio per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per l’impegno profuso e per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica promozione in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».