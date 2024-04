Festa Scudetto Inter LIVE: Milano si colora di nerazzurro

Festa Scudetto Inter 2023-2024: la giornata a tinte nerazzurre tra stadio, partita, Duomo e le vie di Milano

L’Inter ha vinto il suo 20esimo scudetto ed è pronta a festeggiare a San Siro dopo la partita delle ore 12:30 contro il Torino. Per le vie di Milan è tutto colorato di nerazzurro e la squadra sta facendo il suo arrivo allo stadio. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sono partiti da Appiano Gentile in direzione stadio poi partirà la festa che durerà fino alle 20 con l’arrivo del Pullman scoperto in Piazza Duomo.

19.45 – Lo Sfottò di Frattesi ai rossoneri

Tra gli striscioni mostrati dai nerazzurri sul pullman, altro sfottò ai rossoneri, questa volta da parte di Frattesi.

17.55 – Parla Zanetti in Piazza Duomo

Dalla terrazza in Piazza Duomo si affaccia Javier Zanetti:

«Abbiamo vinto un campionato grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, l’Inter si ama sempre, sempre, sempre. Abbiamo scritto una delle pagine più importanti della storia dell’Inter, sta arrivando il pullman scoperto con i giocatori. Forza Inter sempre, vi voglio bene. Inter ti amo».

17.40 – Lo sfottò di Dumfries a Theo Hernandez: lo porta al guinzaglio

Non possono mancare gli sfottò contro il Milan: Denzel Dumfries mostra un’immagine in cui porta al guinzaglio Theo Hernandez.

Denzel #Dumfries accende gli sfottò a distanza col #Milan esibendo dal pulmann dell’#Inter un due aste che lo raffigura mentre tiene al guinzaglio #TheoHernandez col quale ci sono stati vari scontri nell’ultimo derby pic.twitter.com/J1qZ7QJ25Y — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 28, 2024

17.30 – Ressa da Scudetto: il pullman ha fatto 200 metri in mezzora

Il Pullman scoperto prosegue il suo percorso, ma molto lentamente: in mezzora ha percorso appena 200 metri!

16.45 – La squadra sul Pullman: destinazione Duomo!

La squadra ha lasciato San Siro a bordo dei pullman scoperti: destinazione Duomo in un bagno di folla!

Di questo passo in Duomo ci arriviamo alla fine di Inter-Lazio… pic.twitter.com/LGVZtsJ5Wu — Daniele Mari (@marifcinter) April 28, 2024

15.56 – Il ricordo della Banter Era

Per molti tifosi nerazzurri questa seconda stella ha radici lontani: il tifo durante gli anni difficili con i vari Jonathan, Biabiany…

Io c'ero quando guardavo giocare i vari schelotto, biabiany, Jonathan, kondogbia… e mi disperavo. Queste due stelle me le sto proprio godendo 🖤💙#InterTorino #IM2Stars ⭐⭐ pic.twitter.com/vkA8XVEzIm — Ánië 🧭 (@bazingamood) April 28, 2024

15.15 – I nerazzurri con lo striscione per la seconda stella

I calciatori proseguono la festa in campo: tutti insieme srotolano un grosso striscione con il numero 20

14.56 – I giocatori portano in triondo Simone Inzaghi

I calciatori nerazzurri portano in trionfo Simone Inzaghi al termine della partita contro il Torino. Inizia la festa a San Siro

13.00 – Pasillo d’onore del Torino, la provocazione degli Autogol: La Marotta League è viva!

Passerella con applauso da parte dei giocatori del Toro nei confronti dei protagonisti assoluti di questo campionato che hanno permesso il raggiungimento della seconda stella: gli arbitri.

Signori, la Marotta League esiste.

Ed è più forte che mai#InterTorino pic.twitter.com/nmK9FNnT3H — Gli Autogol (@GliAutogol) April 28, 2024

Durante il Passillo d’onor del Torino all’ingresso in campo dell’Inter, arriva la provazione sui social degli Autogol: «La Marotta League esiste, ed è più forte che mai».

12.36 – L’omaggio della curva ai Campioni d’Italia

Inizia la partita contro il Torino, ecco la coreografia della Curva nerazzurra per salutare i Campioni d’Italia.

10:10 – Il Pullman dell’Inter è partito da Appiano Gentile

La squadra, lo staff e Inzaghi sono partiti con il Pullman della società da Appiano Gentile per raggiungere lo stadio di San Siro dove verranno accolti da una folla di tifosi nerazzurri già presenti.

10:00 – I tifosi hanno tappezzato la città di Milan e le vie con bandiere e striscioni per l’Inter