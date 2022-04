Salernitana, l’Ad Milan: «Stadio? Progetto importante e ispirato al modello inglese»

L’Ad Salernitana, Maurizio Milan, ha parlato a Il Mattino sulla situazione nuovo stadio e futuro della società

STADIO – «Abbiamo un progetto importante e siamo in contatto con il Sindaco per presentare tutto al Comune. Stiamo valutando due zone: una in centro e una fuori. L’idea è quella di terminare i lavori in due anni dall’ok della concessione. Ci siamo ispirati ai modelli inglesi».

TIFOSI – «Abbiamo risposto alle sollecitazioni riducendo i prezzi, vogliamo stare vicini a tifosi»

GIOVANI – «A breve faremo annunci importanti perché abbiamo in testa idee interessanti anche per il settore giovanile».