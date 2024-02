Salernitana Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Monza. Le due squadre arrivano da momenti diversi: i campani dopo il sonoro ko contro l’Inter, mentre i brianzoli con la prima storica vittoria sul Milan. Da una parte c’è bisogno di punti per uscire dalla crisi e tirarsi fuori dalle sabbie mobili, dall’altra invece si cerca di restare in una posizione tranquilla con la volontà di migliorare la scorsa stagione. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa, Zanoli, Manolas, Boateng, Bradaric; Basic, Maggiore; Kastanos, Candreva, Vignato; Weissman. All. Liverani. A disposizione: Costil, Pellegrino, Pasalidis, Sambia, Legowski, Coulibaly, Martegani, Gomnis, Dia, Tchaouna, Simy, Ikwuemesi.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Gagliardini; Zerbin, V. Carboni, Mota; Djuric. All. Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, D’Ambrosio, A. Carboni, Pereira, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colpani, Popovic, Colombo.

Salernitana-Monza: orario e dove vederla

Salernitana-Monza gara delle ore 18:00 del sabato, proseguirà la ventiseiesima giornata della Serie A, la settima del girone di ritorno. All’Arechi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.