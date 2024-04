Salernitana, slitta il rientro di Dia: niente allenamento in gruppo

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, sembrava pronto a rientrare in gruppo dopo essere stato messo fuori rosa. Ecco cos’è successo

Boulaye Dia è stato il grande assente di questa stagione della Salernitana. Il rifiuto di entrare contro l’Udinese è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la società che ha optato per metterlo fuori rosa.

Dalle ultime dichiarazioni però sembrava essere in discesa la strada verso un suo ritorno in squadra sebbene l’ex Villarreal non si è ancora allenato in gruppo. Dia ha proseguito infatti con il lavoro a parte. Improbabile dunque che possa scendere in campo domani sera con il Sassuolo.