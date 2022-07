Salernitana, Simy non rientra nei piani di Nicola: ha già lasciato il ritiro

L’attaccante Simy non rientra nei piedi dell’allenatore della Salernitana e ha lasciato il ritiro per allenarsi da solo

Dopo una prima parte di stagione alla Salernitana e una seconda in prestito al Parma, Simy ha fatto il suo ritorno in Campania ma solo per pochissimo tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nigeriano non rientra nei piani di Nicola e sarà ceduto.

L’attaccante ha preso atto della decisione e ha già lasciato il ritiro granata per tornare a Salerno dove si allena da solo in attesa della sua nuova squadra.