Salernitana, spunta la pista Lovato per il calciomercato

Calciomercato Salernitana: i campani sulle tracce del difensore cagliaritano Lovato di proprietà dell’Atalanta

La Salernitana avrebbe puntato gli occhi sul giovane Matteo Lovato, in pole position per il calciomercato estivo dei granata. Il club, infatti, sarebbe in contatto con l’Atalanta per bruciare la concorrenza.

Secondo quanto riportato da La Città, infatti, il giocatore sarebbe il rinforzo ideale per la batteria dei difensori centrali e la Salernitana vorrebbe chiudere l’operazione nel minor tempo possibile.