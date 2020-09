La Salernitana ha piazzato un doppio colpo dal Napoli e uno dal Bari: in arrivo Tutino, Palmiero e Kupisz

La Salernitana ha piazzato un doppio colpo dal Napoli e uno dal Bari in vista della prossima stagione di Serie B.

Come riportato da Sky Sport, il club campano ha definito gli arrivi di Tutino a titolo definitivo e Palmiero in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Dal Bari arriva anche Kupisz a titolo definitivo.