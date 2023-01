Salernitana, Troost-Ekong si presenta: «Sono molto contento di essere qui, è un’opportunità importante per me»

William Troost-Ekong, nuovo difensore della Salernitana, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sono molto contento di essere qui, è un’opportunità importante per me e per la mia famiglia. La Serie A è un campionato difficile, ci ho già giocato per due anni con l’Udinese e mi sono trovato molto bene. Durante l’esperienza in Inghilterra ho sempre pensato di tornare in Italia e quando è arrivata questa opportunità da una società importante e con una grande progetto per me è stato perfetto. Mister Nicola è per me molto importante, forte come persona e come allenatore. Abbiamo lavorato tre mesi insieme e mi sono trovato molto bene. Con lui abbiamo fatto partite buone e tanti punti, quando l’ho sentito per dirmi di venire qui ho subito accettato».