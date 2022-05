Salernitana Udinese, l’Arechi sold out: la società sta valutando altri 1000 posti

L’Arechi sarà sold out per la sfida tra Salernitana Udinese: i campani si giocano tanto e lo faranno davanti ad uno stadio gremito

Salernitana Udinese sarà una delle partite clou del weekend. In palio la salvezza da parte dei granata che dalla loro parte potranno contare sulla spinta dell’Arechi.

I biglietti per la partita sono andati esauriti ed è previsto il sold out. La società sta valutando anche alcune soluzioni per aggiungere mille posti ricavabili dal settore ospiti, visto che dal Friuli arriveranno in pochi.