Salernitana, la spinta dell’Arechi per la salvezza: Nicola chiama a raccolta i tifosi

La Salernitana si prepara alla sfida con l’Udinese e Nicola chiama a raccolta i tifosi per riempire l’Arechi

La Salernitana si gioca tutto nell’ultima partita della stagione in casa contro l’Udinese. Nicola in questi giorni ha chiamato a raccolta i tifosi, che possono essere l’uomo in più per spingere i campani verso la salvezza.

Una spinta arrivata anche nelle ultime partite giocate come contro la Fiorentina. I granata vogliono replicare e si preannuncia un Arechi sold out con circa 30 mila persone. Lo scrive Il Mattino.