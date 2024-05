Frosinone Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Inter. Ai ciociari servono punti per la salvezza ed è un match fondamentale per provare a staccare un po’ le dirette concorrenti. In casa i ragazzi di Di Francesco daranno battaglia per portare a casa tre punti. Dall’altra parte Inzaghi non vuole altri cali come successo col Sassuolo, il campionato è già vinto ma vuole chiuderlo al meglio. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

Frosinone-Inter: orario e dove vederla

Frosinone-Inter gara delle ore 20:45 del venerdì, che aprirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la dicisettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.