Salihamidzic: «Klose sarà un grande allenatore» – VIDEO

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha parlato della nomina a vice allenatore della prima squadra di Miroslav Klose.

KLOSE – «Sono molto contento che Miro stia procedendo in questa direzione. E’ stato responsabile dell’U17 per due anni, ottenendo risultati più che convincenti e una ottima crescita della squadra. Sono convinto che si adatterà perfettamente agli altri allenatori che collaborano con Flick e che potrà diventare un punto di riferimento importante per i nostri giocatori grazie alla sua esperienza e alla sua idea di calcio».