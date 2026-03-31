Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario…»

L’ex centrocampista della Juventus, Hasan Salihamidzic, ha voluto dire la sua in vista di Bosnia Italia, finale playoff per accedere ai Mondiali

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, il centrocampista bosniaco ex Juventus, Hasan Salihamidzic, si è espresso così in vista di Bosnia Italia.

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BOSNIA ITALIA – «Non so da quanti anni ci mancava una notte così speciale, per una nazionale come la nostra è qualcosa di più di una singola partita. In campo andrà una generazione di talenti, ma con due giocatori d’esperienza alla guida: Kolasinac e Dzeko, in Italia li conoscete bene. Siamo una squadra interessante, con un grande ct come Sergej Barbanez: io e lui abbiamo vissuto serate di questo tipo, in una decisiva per la qualificazione a Euro 2004 contro la Danimarca potevamo chiudere in vetta al girone, ma finì 1-1 e arrivammo quarti…Nessuno vuole rivivere quella delusione».

STADIO – «Sarà pure uno stadio piccolo, a capienza ridotta, ma ci sarà un’atmosfera unica: non la dimenticherete. Il popolo sarà un giocatore in più, poi parlerà il campo: anche se qualcuno pensa il contrario, ci sarà qualità».

SULLA CRISI DEL CALCIO ITALIANO – «Il termometro del calcio si chiama Juventus. Quando la Signora non è al massimo anche la Nazionale la segue ma, ovviamente, la stessa cosa funziona al contrario. Sono sicuro che Juve e Italia torneranno in cima, ma spero accada dopo questo playoff: per la nostra gente è troppo importante andare in America».