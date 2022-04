Salvini: «Pareggiare in casa con il Bologna, insomma...»

Matteo Salvini, politico e tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di Slash Radio Web della partita contro il Bologna

«Ieri ero a San Siro, ahimè. Mai dire mai, però pareggiare in casa con il Bologna, insomma… L’unica cosa che mi ha fatto piacere è la soddisfazione di Sinisa Mihajlovic, che è in ospedale, per il Bologna uscito con un punto da San Siro»