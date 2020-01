Sampdoria, asta per Caprari: quattro club sull’attaccante

Sampdoria e Sassuolo non hanno ancora chiuso per Caprari: nella trattativa si inseriscono anche Spal e Parma

Si profila un’asta tutta italiana negli ultimi giorni di mercato per Gianluca Caprari. La Sampdoria e il Sassuolo non hanno ancora chiuso la trattativa per il passaggio in neroverde dell’attaccante. Il club doriano ha abbassato le pretese a 12 milioni di euro, ma mancano alcuni dettagli.

A quanto riporta Sky Sport, sull’attaccante blucerchiato si sono mossi nelle ultime ore altri due club: la Spal e il Parma che ha bisogno di trovare un sostituto per Dejan Kulusevski.