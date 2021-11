Sampdoria, Quagliarella a rischio panchina per il Bologna

Quagliarella non è in buone condizioni e contro il Bologna potrebbe rimanere in panchina per tutta la partita

Fabio Quagliarella potrebbe non giocare neanche un minuto in Sampdoria–Bologna. Il capitano dei blucerchiati, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, non è in buone condizioni e potrebbe non farcela a entrare in campo.

Ieri D’Aversa aveva annunciato che probabilmente al suo posto giocherà Ciccio Caputo, ma la realtà è che questo ballottaggio è praticamente deciso e la vera notizia è che Quaglia non dovrebbe vedersi in campo.

