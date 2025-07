Sampdoria: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: tutti i dettagli

Sampdoria: inizia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: ecco tutti i dettagli

La Sampdoria ha ufficialmente avviato la Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva di Serie B 2025/26, offrendo ai tifosi blucerchiati la possibilità di assicurarsi un posto al “Luigi Ferraris” per vivere da vicino le emozioni del calcio. Il club ha presentato le modalità di adesione, puntando su convenienza, innovazione digitale e flessibilità di pagamento.

La campagna abbonamenti è partita ufficialmente martedì 22 luglio alle ore 12:00. Il club blucerchiato ha incentivato l’acquisto online, offrendo un risparmio del 10% sui prezzi applicati nei punti vendita autorizzati TicketOne (escluse le commissioni) per chi acquista esclusivamente sul portale sampdoria.ticketone.it.

L’acquisto online offre numerosi vantaggi:

Niente code : per una procedura rapida e senza attese.

: per una procedura rapida e senza attese. Prezzo ridotto : grazie allo sconto dedicato.

: grazie allo sconto dedicato. Paga a rate: possibilità di pagamento in tre rate mensili tramite PayPal o Klarna (previa registrazione e creazione account).

Importante: per procedere all’acquisto online sarà necessaria una nuova registrazione con nuove credenziali, anche per chi era già registrato in precedenza sul portale TicketOne. L’abbonamento stagionale sarà emesso esclusivamente in formato digitale, con caricamento su SAMPCARD o DORIACARD in corso di validità.

Le fasi della campagna abbonamenti

La campagna è strutturata in tre fasi distinte per agevolare i tifosi:

1^ FASE: Prelazione abbonati

Quando : dalle ore 12:00 di martedì 22 luglio alle ore 23:59 di martedì 5 agosto 2025.

: dalle ore 12:00 di martedì 22 luglio alle ore 23:59 di martedì 5 agosto 2025. Dove : Online su sampdoria.ticketone.it, rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e presso SampCity (via XX Settembre 252r).

: Online su sampdoria.ticketone.it, rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e presso SampCity (via XX Settembre 252r). Info: Fase di vendita riservata ai titolari di abbonamento stagione 2024/25 per la conferma del proprio posto.

2^ FASE: Prelazione con cambio posto

Quando : giovedì 7 agosto dalle ore 10:00 alle ore 23:59 dello stesso giorno.

: giovedì 7 agosto dalle ore 10:00 alle ore 23:59 dello stesso giorno. Dove : Online su sampdoria.ticketone.it, rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e presso SampCity (via XX Settembre 252r).

: Online su sampdoria.ticketone.it, rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale e presso SampCity (via XX Settembre 252r). Info: Fase di vendita riservata ai titolari di abbonamento stagione 2024/25 che non hanno rinnovato nella prima fase e intendono cambiare posto tra quelli disponibili, ad esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase sarà libero e non più garantito.

3^ FASE: Vendita libera